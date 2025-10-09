Ehrenamt in Hechingen: Hilfsverein Kinder brauchen Frieden sucht Unterstützer

Der Hechinger Hilfsverein Kinder brauchen Frieden setzt sich weltweit für die Schwächsten in der Gesellschaft ein. Damit der Verein schlagkräftig bleibt, sind Helfer gesucht.
Was Jürgen Müller, Vorsitzender des Vereins Kinder brauchen Frieden, über das Ukraine-Engagement des Hilfsvereins berichtet, berührt. Dort unterstützt der Hechinger Hilfsverein maßgeblich den Weiterbetrieb des Kinderkrankenhauses im Kriegsgebiet in Cherson. Die Stadt ist am Fluss Dnipro gelegen, das gegenüberliegende Ufer ist von russischen Truppen kontrolliert.