1 Das Vereinsleben in unserer Region ist bunt und vielfältig wie nie – das Ehrenamt hat viele Schultern. Foto: Kienzler/Rumpenhorst/Then Chih Wey/Weißbrod/Bein/Gabbert/Hirschberger/Seeger/Waem/Schmidt/Fassbender/Michael – dpa Wie Vereine ihre Pressearbeit verbessern können, erklärt Jörg Braun vom Schwarzwälder Boten am 23. Oktober beim Vereinsabend in Furtwangen – mit vielen praktischen Tipps.







Vereine und das Ehrenamt sind mit die maßgeblichsten Säulen der Gesellschaft in vielen Städten und Gemeinden Baden-Württembergs. Furtwangen, Vöhrenbach und Gütenbach machen da keine Ausnahme – ob Musikvereine, Brauchtumsgruppen, Sportler oder Kreative, die Palette ist denkbar breitgefächert und für jeden ist etwas dabei. Als Partner der Ehrenamtlichen hat der Schwarzwälder Bote ein Presseportal aufgelegt, um die Pressearbeit für Vereine und ehrenamtliche Gruppen so einfach wie möglich zu machen.