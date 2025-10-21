Ehrenamt in Furtwangen: Vereinsabend: Hier gibt es Tipps für die Pressearbeit
Das Vereinsleben in unserer Region ist bunt und vielfältig wie nie – das Ehrenamt hat viele Schultern. Foto: Kienzler/Rumpenhorst/Then Chih Wey/Weißbrod/Bein/Gabbert/Hirschberger/Seeger/Waem/Schmidt/Fassbender/Michael – dpa

Wie Vereine ihre Pressearbeit verbessern können, erklärt Jörg Braun vom Schwarzwälder Boten am 23. Oktober beim Vereinsabend in Furtwangen – mit vielen praktischen Tipps.

Vereine und das Ehrenamt sind mit die maßgeblichsten Säulen der Gesellschaft in vielen Städten und Gemeinden Baden-Württembergs. Furtwangen, Vöhrenbach und Gütenbach machen da keine Ausnahme – ob Musikvereine, Brauchtumsgruppen, Sportler oder Kreative, die Palette ist denkbar breitgefächert und für jeden ist etwas dabei. Als Partner der Ehrenamtlichen hat der Schwarzwälder Bote ein Presseportal aufgelegt, um die Pressearbeit für Vereine und ehrenamtliche Gruppen so einfach wie möglich zu machen.

 

Profi reicht Wissen weiter

Das vielfältige Wirken der Vereine nämlich ist und bleibt fester Bestandteil des Lokalteils der Tageszeitung. Wie genau Vereine am besten vorgehen, um ihre Berichte für die Redaktion einzureichen, erläutert Jörg Braun, stellvertretender Chefredakteur und Leiter Lokales beim Schwarzwälder Boten, am Donnerstag, 23. Oktober, ab 19 Uhr in der Pop-up-Redaktion, Baumannstraße 22, in Furtwangen. Dann findet der Vereinsabend für alle Interessierten statt und gibt es hilfreiche Tipps für ein gutes Gelingen der Pressearbeit in Vereinen.

 