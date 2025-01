Wahlen haben die Vorstandszusammensetzung verändert. Dieser hat auch bald viel zu tun, denn das 70. Jubiläum der Gruppe steht bald an.

Derzeit besteht der Fischinger Pfadfinderstamm besteht aus 32 Pfadfindern. Elf sind bei den Wölflingen, die altersgerecht in zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Vier sind bei den Jupfis, zwei bei den Pfadfindern, elf bei den Rovern und vier sind Leiter.

Mit einer kleinen Diashow wurde auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Die Christbaum-Sammelaktion wird von Jahr zu Jahr besser angenommen. Auch das Maibaumaufstellen war in diesem Jahr gut besucht und es wurde ein gemütlicher Abend am Lagerfeuer verbracht.

Lesen Sie auch

Wikingerschach kommt an

Ein besonderes Highlight war das Pfingstlager in Fischingen mit Besuchertag. Fast 300 Pfadfinder aus dem Bezirk Hohenzollern trafen sich zum Pfingstlager. „Es ist Wahnsinn, was wir als kleiner Stamm auf die Beine gestellt haben“, so Vorstand Cindy Kreher. Um allen Helfern für ihren Einsatz zu danken, wurde im vergangenen Jahr ein Helferfest organisiert.

Unsere Empfehlung für Sie Pfadfinder Fischingen Floßbau mit der ganzen „Familie“ Beim Pfingstlager der Pfadfinder ging es auf eine Reise nach Hawaii. Und das nachfolgende Helferfest ist auch schon in Planung.

Auch das Wikingerschachturnier mit anschließender Afterparty ist mittlerweile ein großer Erfolg. Bei regnerischem Wetter kämpften die Mannschaften im letzten Jahr um den Wanderpokal. Im Oktober fand das traditionelle Hüttenwochenende unter dem Motto „Woodstock“ und im Dezember der Scheunenweihnachtsmarkt statt.

Wahl ist einstimmig

Im letzten Jahr konnten die Pfadfinder einen Gewinn erwirtschaften. Dieser soll in neue Zelte investiert werden. Bei der Stammesversammlung gab es außerordentliche Wahlen, um den 2. Vorstand und den 3. Vorstand neu zu besetzen. Bisher übernahm Gerd Scherrmann das Amt des 2. Vorstands und Romy Schwind das Amt des 3. Vorstands. Auf Grund seiner beruflichen Situation gibt Scherrmann sein Amt ab.

Einstimmig neu gewählt wurden Romy Schwind als 2. Vorstand und Jaden Beck als 3. Vorstand. Im Jahr 2025 steht unter anderem das 70. Jubiläum der Pfadfinder an.