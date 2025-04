Zu Beginn blickte Vorstandsmitglied Sebastian Lazar zurück: „2024 war intensiv und sehr erfolgreich. Wir stellen im Fußballbereich zwei Frauen-, drei Herren- und mit unseren Partnern Hochdorf und Vollmaringen insgesamt 13 Jugendteams. Darüber hinaus bieten wir Volleyball, Fitness-, Kinder- sowie Kinderschwimmkurse an – wer Sport und Gemeinschaft erleben will, ist beim SV Eutingen genau richtig.“

Zugleich betonte er: „Unsere Mitgliederumfrage zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Dennoch müssen wir auf dem Boden bleiben, die Jugendarbeit weiter in den Fokus stellen und noch mehr Menschen gewinnen, die sich für ein Team oder ein Projekt verantwortlich fühlen.“ Als gutes Beispiel nannte Lazar eine Gruppe ehemaliger Funktionäre, die sich ab sofort bei der Pflege des Sportgeländes einbringen. „Genau diese Schaffenskraft zeichnet unseren Verein aus“, so Lazar.

Ein Plus in der Kasse erwirtschaftet

Kassierer Wolfgang Nesch stellte ein finanziell solides Jahr 2024 dar, bei dem am Ende ein Plus erwirtschaftet wurde. Er dankte den vielen Helferinnen und Helfern, die beispielsweise bei einem Teil der 200 Heimspiele eine Bewirtung anbieten und an den SVE-Veranstaltungen mitwirken. „Dank dieser Tatkraft konnten wir mit der Umrüstung des Kunstrasen-Flutlichts auf LED auch ein Zukunftsprojekt realisieren“, lobte Nesch und fügte hinzu, dass der Kredit aus dem Neubau der Sportanlage 2018 dieses Engagement weiter notwendig macht.

Die Abteilungsleiterin Carolin Schimpf (Frauenfußball) führte aus, dass sowohl die erste als auch die zweite Frauenmannschaft in der Verbands- und Bezirksliga vorne mitspielen und lobte die super Jugendarbeit, dank der auch dieses Jahr Spielerinnen für die Erwachsenenteams gewonnen werden.

Verabschiedung beim SVE: Diana Akermann (von links) und Raphael Sickler, Dietmar Kurbjun, Diana Akermann, Raphael Sickler, Dominik Rakoczy und Sebastian Lazar. Foto: Vanessa Eisele

Abteilungsleiter Patrick Sautter (Herrenfußball) lobte ebenfalls die vielen Nachwuchskicker, die sich in den drei Herrenteams (Bezirksliga, Kreisliga A, Kreisliga B Reserve) gut eingespielt haben.

Für die Jugendleitung berichtete Raimund Sattler von insgesamt 60 Juniorinnen und 90 Junioren, die beim SVE Fußball spielen. „In unserer Spielgemeinschaft mit Hochdorf und Vollmaringen stellt der SVE dafür 30 von 43 Trainern.“, so Sattler. Er erinnerte an viele Erfolge, wie den WfV-Pokalsieg der B-Juniorinnen gegen den VfB Stuttgart sowie das EdeCUP Rentschler Jugendturnier und viele anderen Aktivitäten im Jugendbereich.

Die Angebote der SVE-Fitness-Abteilung stellte Anna Weihing dar und freute sich, dass drei neue Kinderkurse und Reha-Sport (Halle und Wasser) im vergangenen Jahr etabliert wurden. Rainer Busch warb für die Volleyball-Gruppe, die freitagsabends für alle offen steht.

Einblick in die finanzielle Lage der Gemeinde

Für die Gemeinde dankte der stellvertretende Bürgermeister Martin Kramer dem SVE für die geleistete Arbeit, die einen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt darstellt. Gleichzeitig gab er einen Einblick in die finanzielle Lage der Gemeinde und die Folgen, die daraus auch für die Vereine zu erwarten sind.

Verabschiedung und Wahlen

Am Ende der Versammlung

dankte Sebastian Lazar zwei Personen, die sich über viele Jahre herausragende Dienste für den SVE erworben haben:

Diana Akermann

wurde nach 13 Jahren als Jugendleiterin verabschiedet und hat in dieser Zeit einen großen Anteil daran, dass der SV Eutingen eine hervorragende Jugendarbeit etabliert hat und davon auch die fünf Erwachsenenfußballteams profitieren.

Eva Stoll

folgt ihr als Jugendleiterin nach und wird dabei von Chrissi Gaiser und Gerald Öhrlich unterstützt.

Raphael Sickler

wurde ebenfalls verabschiedet, nachdem er neun Jahre lang als Abteilungsleiter Herrenfußball aktiv war und in dieser Zeit wesentlich dazu beitrug, dass der Herrenfußball beim SV Eutingen mit einem guten Bezirksligateam, einem Team in der Kreisliga A und einer dritten Mannschaft hervorragend aufgestellt ist.

Die neue Abteilungsleitung

Herrenfußball bilden Patrick Sautter und Jörg Pusch.

Gewählt wurden:

Sebastian Lazar (1. Vorsitzender), Dietmar Kurbjun (1. stellvertretender Vorsitzender), Dominik Rakoczy (2. stellvertretender Vorsitzender), Eva Stoll (Jugendleiterin), Patrick Sautter (Abteilungsleiter Herrenfußball), Jörg Pusch (stellvertretender Abteilungsleiter Herrenfußball) sowie Volker Pusch und Joachim Akermann (Kassenprüfer). Beisitzer sind: Patrick Teufel, · Alissa Kramer, Raimund Sattler, Marina Schneider, Jana Weippert, Gerald Öhrlich, Johannes Seeger und Chrissi Gaiser.