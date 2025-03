Ehrenamt in Eutingen: JRK bringt sich in Social Media-Team ein

Mit dem Smartphone in der Hand sitzen Jule Schmid (12 Jahre) und Julia Weidenhammer (14 Jahre) im frisch sanierten DRK-Raum. Sie sichten die Fotos der vergangenen Blutspende-Aktion und suchen über die App „CapCut“ passende Musik. „Oh nein, die ist nicht kostenfrei“, sagt Jule Schmid und schneidet kurzerhand das Video um.

Julia Weidenhammer hat sich eine andere Vorlage herausgesucht und nimmt immer wieder das Smartphone ans Ohr, um den Ton zu prüfen. Die DRK-Vorlagen mit der Info, dass die Blutspende-Aktion am Mittwoch, 19. März, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Eutinger Halle ist, werden eingebaut.

Die Beiden lachen. Gemeinsam mit ihrer Jugendleitung schauen sich die Beiden ihre Kurzfilme an und suchen die besten Versionen heraus. So entstehen innerhalb weniger Minuten kurze Sequenzen für den Social-Media-Auftritt des DRK-OV Eutingen.

Vielfalt des Ehrenamts jüngeren Menschen aufzeigen

Für die kommende Zeit haben beide schon tolle Ideen. Sie wollen die Vielfalt ihres Ehrenamtes über verschiedene Kanäle jüngeren Menschen aufzeigen. Auch möchten sie sich bei Wettbewerben einbringen, wo Jugendliche Videos einsenden können. Damit die rechtlichen Themen, wie Recht am Bild und Urheberrecht eingehalten werden, ist die Jugendleitung mit Medien-Profis im Boot.

Auch können die Ehrenamtlichen an DRK-Schulungen teilnehmen oder über den DRK-Lerncampus Online-Schulungen wahrnehmen. Das JRK Eutingen möchte so dem Nachwuchs von jung auf eine Möglichkeit der Mitbestimmung geben.

„Für uns ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche an der bundesweiten JRK-Kampagne „Lautstark“ aktiv mitwirken und sich mit ihren Ideen verwirklichen dürfen“, erklärt Jugendleiterin Alexandra Feinler und fügt hinzu: „Wir vom DRK-OV Eutingen machen so viel und sind immer so bescheiden. Die meisten bringen uns mit Blaulicht-Themen und Blutspende in Verbindung. Wenige wissen, dass wir auch im sozialen Bereich tätig sind, mit Angeboten für finanziell Schwache, Schularbeit, Projekte mit Menschen mit Einschränkungen, Angebote für Senioren, Hilfe für Geflüchtete und Digitalisierungs-Hilfe.“ Diese Vielfalt wollen alle gemeinsam nach außen tragen, damit die Hilfe auch bei denen ankommt, die sie dringend benötigen.

JRK lädt zu Elternabend am kommenden Donnerstag

Das Jugendrotkreuz Eutingen lädt am Donnerstag, 20. März, um 18 Uhr zum Eltern-Kind-Abend ins DRK-Heim (Stauffenberg Straße 36) ein. Sowohl JRK-Mitglieder mit Eltern als auch Schulsanis mit Eltern und Interessierte dürfen an dem Info-Abend teilnehmen. Über eine Anmeldung freut sich das JRK per E-Mail an info@drk-ov-eutingen.de.