Neben einem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr standen auch die Planungen für kommende Veranstaltungen im Mittelpunkt.

Die Zunftmeister Axel Creuzberger und Iris Klinkmüller begrüßten die anwesenden Mitglieder sowie Bürgermeister Markus Tideman. In ihrem Bericht informierten sie insbesondere über den aktuellen Stand der Gespräche mit der Gemeindeverwaltung zur Anschaffung neuer Straßenschilder für den traditionellen Umzug am Fasnetsonntag.

Schriftführerin Lea Sophie Raible ließ das Vereinsjahr 2024 und die Höhepunkte der Fasnet 2025 Revue passieren. Ein besonderer Dank galt dabei allen Unterstützenden der Crowdfunding-Aktion, die zwischen Juni und September 2024 erfolgreich zur Erneuerung der Narrenhäs durchgeführt wurde. Raible erinnerte an die zahlreichen Aktivitäten, darunter der große Umzug am Fasnetssonntag, das Narrentreiben im ganzen Ort, das Barzelt im Brühl sowie die stimmungsvollen Veranstaltungen am Schmotzigen Donnerstag und die Fasnetsverbrennung am Fasnetsdienstag. Auch die vier eigenen Abendveranstaltungen in der Narrenhalle seien ein voller Erfolg gewesen.

Kassiererin Rebecca Graf legte einen ausführlichen Kassenbericht vor. Trotz gestiegener Ausgaben, vor allem bei den Buskosten, wurde ein solides Jahresergebnis erzielt. Die Kassenprüfer bestätigten eine ordnungsgemäße Kassenführung und beantragten die Entlastung der Kassiererin, die ebenso wie die gesamte Vorstandschaft einstimmig von den Mitgliedern bestätigt wurde. Die Entlastung erfolgte durch Bürgermeister Tideman.

Der Ausblick auf die kommenden Termine

Zum Abschluss gab die Vorstandschaft einen Ausblick auf die kommenden Termine: die Sichelhenke am 21. September, die Martinisitzung am 11. November und den Nikolausumgang am 5. Dezember. Auch die Fasnet 2026 wirft bereits ihre Schatten voraus – die Planungen dafür laufen schon auf Hochtouren.

Die Versammlung endete mit einem Dank an alle Mitglieder, Helferinnen und Helfer, die das Vereinsleben das ganze Jahr über mit ihrem Engagement bereichern.

Wahlen und Ehrungen

In diesem Jahr

stand die Wahl des ersten Zunftmeisters sowie des Zunftkassiers an. Bürgermeister Markus Tideman führte durch die Wahlen und nahm die Bestätigungen im Zunftrat vor:

Iris Klinkmüller

wurde für weitere zwei Jahre als erste Zunftmeisterin gewählt.

Axel Creuzberger

stellte sich nicht mehr zur Wahl. Sein Posten wurde nicht neu besetzt.

Rebecca Graf

wurde ebenfalls für weitere zwei Jahre als Zunftkassiererin gewählt und Benedikt Bok mit einer Bestätigung als Zunftratsmitglied aufgenommen.

Für die langjährige Mitgliedschaften und aktives Engagement

wurden in diesem Jahr wieder Mitglieder und Trainerinnen geehrt.

Hervorzuheben

sind für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft Alexandra Plaz, Guido Krespach, Dominik Rakoczy und Manuel Scheffel sowie für 40 Jahre passive Mitgliedschaft Martin Eitelbuß und Saskia Hoffmann.