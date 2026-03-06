Ehrenamt in Efringen-Kirchen: Musikverein Istein findet keinen neuen Vereinsvorsitzenden

Birger Stächele tritt nicht mehr als Vorsitzender des Musikvereins Istein in Efringen-Kirchen an, die Stelle bleibt vakant. Stephan Windmüller übernimmt.
Birger Stächele, der bisher als Vorsitzender die Geschicke führte, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Im Rahmen der Generalversammlung des Musikvereins Istein konnte kein Vorsitzender gefunden werden, das Amt bleibt unbesetzt. Vertretungsweise wird der zweite Vorsitzende, Stephan Windmüller diese Aufgaben übernehmen. Allerdings, so räumte Windmüller ein, würden die unterschiedlichsten Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden müssen. Stächele wird zukünftig das Amt des Kassierers übernehmen.