Ehrenamt in Efringen-Kirchen: Musikverein Istein findet keinen neuen Vereinsvorsitzenden

Birger Stächele tritt nicht mehr als Vorsitzender des Musikvereins Istein in Efringen-Kirchen an, die Stelle bleibt vakant. Stephan Windmüller übernimmt.

Birger Stächele, der bisher als Vorsitzender die Geschicke führte, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Im Rahmen der Generalversammlung des Musikvereins Istein konnte kein Vorsitzender gefunden werden, das Amt bleibt unbesetzt. Vertretungsweise wird der zweite Vorsitzende, Stephan Windmüller diese Aufgaben übernehmen. Allerdings, so räumte Windmüller ein, würden die unterschiedlichsten Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden müssen. Stächele wird zukünftig das Amt des Kassierers übernehmen.

82 Prozent Probenbesuch Bericht des Vorsitzenden: An den insgesamt 48 Proben hätten 82 Prozent der Musiker teilgenommen, was eine Steigerung gegenüber dem vorangegangenen Jahr darstelle. Leider hätten „trotz positiver Entwicklung“ einige Anfragen befreundeter Vereine abgesagt werden müssen. 13 Auftritte, die sich in drei kirchliche Aufritte, neun musikalische Darbietungen wie Unterhaltungskonzerte und Platzkonzerte gliederten, hätten stattgefunden. Höhepunkte im Vereinsjahr stellten das Jahreskonzert, das Sommerfest sowie das Kirchenkonzert dar.

Drei neue Musiker gewonnen

Erfreulich sei, dass drei weitere Musiker zum Hauptverein gestoßen seien. Eine gute Entwicklung zeige das vor drei Jahren gegründete Ensemble „Neu im Takt“. Nach der Feuertaufe beim Adventssingen und der Jahresfeier werde „Neu im Takt“ den ersten Teil des Jahreskonzertes musikalisch gestalten.

Verein spielt nicht mehr bei jeder Beerdigung

Aufgrund fehlender Kapazität sei die Vereinsordnung dahingehend geändert worden, dass zukünftig nur dann Beerdigungen musikalisch begleitet würden, wenn dies gewünscht sei, beziehungsweise genügend Musiker zur Verfügung stünden. Der Dank galt acht Musikern, die an kaum einer Probe fehlten sowie drei weiteren Musikern, die einen weiten Anfahrtsweg auf sich nähmen, um beim Musikverein Istein mitzuspielen.

Zahlreiche Vereinsaktivitäten

Anna Kühl stellte zudem den Jahresverlauf, vom Herbstfest in Minseln, über das Probewochenende, das Kirchenkonzert, das Adventssingen, die Turmbläser und den Einsatz an der Isteiner Fasnacht, bildlich dar.

22 Nachwuchsmusiker sind voll mit dabei

Bericht des Jugendvorstands: Musikalische Ausbildung, daneben viel Spaß und Geselliges war den 22 Nachwuchsmusiker geboten, erklärte Anna Kühl. So fanden neben Proben und Konzerten auch Kinoabende, ein Nachtlager und eine Fackelwanderung statt.

Dirigent ist „sehr zufrieden“

Bericht des Dirigenten: Thomas Schmid erklärte „es war ein sehr gutes musikalisches Jahr“. Zehn neue Stücke konnten beim Jahreskonzert, „dem ersten Höhepunkt“, dem Publikum präsentiert werden. Beim Kirchenkonzert wurden sieben neue Stücke gespielt. „Neu im Takt“, das seien neun Musikerinnen, entwickle sich ebenfalls sehr gut. Insgesamt zeigte sich der Dirigent mit den Auftritten „sehr zufrieden“.

Nach 17 Jahren hört der Kassierer auf

Kassenbericht: Ralf Kaiser stellte die Kasse vor, die er als „ausgeglichen“ bezeichnete. Kaiser, der nach 17 Jahren als Kassierer das Amt abgab, wird dem Verein als Musiker erhalten bleiben. In diesem Zusammenhang sprach der Vorsitzende seinen Dank für die „große Verlässlichkeit“ von Kaiser aus. Die Kassenprüfer empfahlen die Entlastung, die gewährt wurde.

Ehemaliger Vorsitzender führt künftig die Kasse

Wahlen: Ortsvorsteherin Daniela Britsche, die dem Musikverein für seinen Einsatz im Ort dankte, leitete die Entlastung des Vorstandes sowie die Wahlen. Das Amt des Vorsitzenden bleibt vakant. Birger Stächele wurde einstimmig zum Kassierer gewählt. Ebenso einstimmig wählte die Versammlung den Orchester Vorstand Stephan Windmüller, den Schriftführer Stephan Jourdan, den Jugendvorstand Anna Rühle, Notenwart Thomas Schmid, Instrumente und Uniformenwart Stefanie Oehlbach sowie den Vizedirigenten Stephan Jourdan. Kassenprüferin wurde Christine Schörlin.