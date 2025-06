Ehrenamt in Donaueschingen: Einfühlsame Helfer für das Lebensende

1 Die Referenten (von links): Ehrenamtskoordinatorin Sabine Rottler, Angelika Rapp, Bernhard Weisshaar (Sterbebegleiter), Raquel Reinert (Caritas), Dieter Preiß, Monika Moosmann (Sterbebegleiter) und Antonia Berberich (Caritas). Foto: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn Eine Themenwoche unter Motto „Leben und Tod“ läuft. Der erste Abend geht näher auf das Thema Sterbebegleitung ein.







Mit einem Infoabend zur Ausbildung für ehrenamtlich Engagierte in der Sterbebegleitung startete die „Themenwoche zu Leben und Tod“ in überschaubarer Teilnehmerrunde im St. Mariensaal in Donaueschingen. Sterben gehört zum Leben. Die Hospizbewegung Ambulant Schwarzwald-Baar hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schwerkranke, Sterbende und ihre Angehörigen in dieser schweren Lebensphase zu begleiten, zu unterstützen, zu entlasten und zu beraten. Aktuell stehen dafür zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen und 69 Ehrenamtliche zur Verfügung.