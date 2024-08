Ehrenamt in Bräunlingen

1 Die Zähringerstraße mit Stadttor in Bräunlingen. Foto: Roland Sigwart

So machen wir Bräunlingen besser: Georg Ketterer und Edeltraud Guse ist es ein Anliegen, sich für andere Menschen einzusetzen. Sie engagieren sich selbstlos für das Gemeinwohl in der Stadt. Unserer Redaktion erklären sie, was genau sie machen.









Bräunlingen ist eine Stadt, in der die Menschen gerne leben. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer davon sind all jene, die sich selbstlos für das Gemeinwohl einsetzen, so wie Georg Ketterer und Edeltraud Guse.