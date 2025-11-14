Ehrenamt in Balingen: Ganz schön viel Theater in der Kita

Joachim Schneider hat jede Menge kleine Fans: Der Bauingenieur erzählt als Rentner einmal pro Woche Kindergartenkindern Geschichten und hat sogar ein Minitheater dabei.
Wenn der 68-Jährige am Dienstagvormittag in die Kita in Endingen kommt, dann zockeln seine Fans im Gänsemarsch hinter ihm her Richtung Leseecke. Die Kinder bauen sich ihre „Arena“ aus Kissen und Polstern auf dem Boden, Joachim Schneider sitzt auf einem Ministuhl. Sobald er die Klappen des „Kamishibai-Theaters“ öffnet, wird es Mucksmäuschen still – die Kinder tauchen ein in die kunterbunte Welt der Geschichten und opulenten Bilder.