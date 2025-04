Viele Gespräche hat Sabrina Rozic seit ihrem ersten Arbeitstag mit Bad Dürrheimern geführt, die sich ehrenamtlich in der Stadt und ihren sechs Ortsteilen einbringen.

Den Ehrenamtlichen den Rücken stärken. Seit 1. Januar ist sie im Rathaus als Koordinatorin für das Ehrenamt und das Bürgerschaftliche Engagement tätig. Sie folgt auf Simone Laux, welche die Stadtverwaltung verlassen hat, um als Büroleiterin für die Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur zu arbeiten.

Sabrina Rozic ist erste Anlaufstelle für die Vereine, aber auch für bürgerschaftliche Gruppen, Einrichtungen und Arbeitskreise. Vereine in der Kernstadt und den Stadtteilen will sie in vereinsübergreifenden Versammlungen wie dem Stadtmusikverband oder dem Sportausschuss kontaktieren.

Als sich die in Triberg aufgewachsene Sozialarbeiterin um die frei gewordene Halbtages-Stelle bewarb, war sie selbst schon ehrenamtlich tätig: Nachdem sie im April 2024 in die Kurstadt gezogen war, hatte sie sich als Vorleserin in einem Kindergarten engagiert und war mit anderen Ehrenamtlichen ins Gespräch gekommen.

Ehrenamtliche stärken

„Ich habe gesehen, welch einen riesigen Schatz wir hier in Bad Dürrheim mit den vielen Ehrenamtlichen haben“, erzählt sie. Als Ehrenamtskoordinatorin will sie dazu beitragen, dass die vielen Ehrenamtlichen gestärkt werden, sich untereinander besser vernetzen können und dass ihre Ideen eine fruchtbare Grundlage finden, auf der sie wachsen können.

Großen Respekt hat sie vor Ehrenamtlichen, egal, ob sie bei der Feuerwehr zu Hilfseinsätzen ausrücken, im Reparaturcafé Bettwäsche flicken und kaputte Drucker wieder zum Laufen bringen, oder sich für die Teilhabe im Alter und eine faire Stadt einsetzen.

Guten Rahmenbedingungen schaffen

Sie will als Hauptamtliche bei der Weiterentwicklung von Strategien mithelfen, gute Rahmenbedingungen und unterstützende Strukturen schaffen, wenn Ehrenamtliche oder Vorstandsmitglieder gesucht werden. Dass diese Hilfe gewünscht wird, hat sie bei den Gesprächen erfahren, die sie bisher geführt hat.

Dass Strukturen notwendig sind, um ehrenamtliche Arbeit zu ermöglichen, habe ein Netzwerktreffen der Organisationen des bürgerschaftlichen Engagements (BE) gezeigt. Da wurde über die Darstellung der Vereine und Organisationen in Onlinemedien gesprochen.

Die Stadt präsentiert auf ihrer Homepage unter dem Stichwort Bürgerengagement die Vereine und Einrichtungen, neuerdings auch mit einer Liste der Aktivitäten. Beispielsweise erfährt man dort, dass eine „Begleitung bei Behördengängen“ möglich ist (durch die Nachbarschaftshilfe) oder Internet-Instruktoren bei Problemen mit Handy und Computer weiterhelfen (Generationentreff Lebenswert).

Hinweis auf Homepage vorgeschlagen

Vertreter von Initiativen des bürgerschaftlichen Engagements regten an, die Hinweise auf der Homepage der Stadt gleich mit den eigenen Web-Auftritten der Initiativen und Vereine zu verlinken, weil dort die Informationen häufig aktueller seien. Bei den Netzwerktreffen können, wie die Koordinatorin erläuterte, auch Förderprogramme angesprochen werden, um die sich die Vereine und Initiativen bewerben können. „Wir können gemeinsam an Fördermittel kommen, die wir einzeln gar nicht beantragen können“, so Sabrina Rozic, hier wie auch in anderen Dingen gelte, dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen müsse, sondern von der Erfahrung anderer profitieren könne.

Das Büro der Koordinatorin Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement befindet sich im Rathaus I in Zimmer 17 im Erdgeschoss. Sie ist unter Telefon 07726/66 66 16 und per E-Mail an sabrina.rozic@bad-duerrheim.de erreichbar.