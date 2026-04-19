Ehrenamt für die Sicherheit: Dossenbacher Wehr feiert 155-Jähriges

Das 150-Jahr-Feier der Feuerwehr-Abteilung Dossenbach hatte im Jahr 2021 Corona verhindert. Deshalb hat die Wehr nun das 155-Jährige mit einem Festakt gefeiert.
Nachdem Corona ihr im Jahr 2021 das bereits vorbereitete 150-Jahr-Jubiläum verhagelt hatte, holt die Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Dossenbach in diesem Jahr die Feierlichkeiten gebührend nach. Am Wochenende 13. und 14. Juni steht am Festchopf ein großes Fest an. Einen ersten Höhepunkt gab es am Samstagabend im örtlichen Bürgersaal mit dem offiziellen Festakt zum 155-Jahr-Jubiläum.