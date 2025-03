Ehrenamt bewährt sich: Dögginger Feuerwehr ist gut gerüstet

1 Feuerwehrrezipient Armin Ewald, Ortsvorsteher Georg Baum, Alfred Komander (60 Jahre Mitglied), Bürgermeister Michael Bächle, Kommandant Christoph Barth, Walter Baum (60 Jahre), Rolf Rosenstiel (25 Jahre) und Dominik Schürmann (von links) sind zufrieden mir der Entwicklung der Feuerwehr Döggingen. Foto: Rainer Bombardi

Die Abteilung setzt auf Ausbildung und Zusammenarbeit und ist dabei erfolgreich. In die Jahre gekommen ist derweil das Löschfahrzeug. Das soll nach einem Vierteljahrhundert im Dienst ersetzt werden.









Link kopiert



Dominik Schürmann, stellvertretender Abteilungskommandant, hat die Feuerwehr Döggingen als eine motivierte Truppe von 46 Aktiven und neun Mitgliedern in der Altersmannschaft präsentiert. Die Abteilung verfolge ihr Ziel, mit einem gut ausgebildeten Personal für den Ernstfall gerüstet zu sein, konsequent weiter. In diesem Zusammenhang gratulierte Schürmann der Einsatzgruppe von Heiko Wehinger, die mit Erfolg das bronzene Leistungsabzeichen absolvierte. Zudem motivierte er die Gruppe in einem weiteren Schritt, das silberne Abzeichen zu erlangen und signalisierte, dass sich die Wehr auch über eine weitere Goldtruppe freuen würde.