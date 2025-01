1 Der Mann sorgte für einen Polizeieinsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Kurioser Einsatz: Eine Frau entdeckt vor ihrer Wohnungstür einen schlafenden Mann. Sein Nachtlager im Treppenhaus sorgt für Verwunderung.









Link kopiert



Mit dem Kopf in einem Schuhschrank hat ein alkoholisierter Mann in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zuvor hatte er in der Nacht in einem Mehrfamilienhaus an der Wohnungstür einer Frau gehämmert, wie die Polizei mitteilte. Diese habe den Mann schlafend im Treppenhaus gefunden und daraufhin verwundert den Notruf gewählt.