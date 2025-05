Ehingen an der Donau

1 Unter anderem mit einem Helikopter hatte die Polizei nach einem vermissten Kind in Ehingen gesucht (Symbolbild). Foto: IMAGO/Daniel Kubirski Am Montag war eine Achtjährige aus Ehingen an der Donau spurlos verschwunden. Die Polizei hatte mit Hundestaffel und Helikopter nach dem Kind gesucht – nun ist es wieder aufgetaucht.







Das achtjährige Mädchen aus Ehingen im Alb-Donau-Kreis ist wieder aufgetaucht. Das Kind war dem Bericht zufolge am Montag um 22 Uhr zuletzt in der Murrengasse gesehen worden in einer Notunterkunft. Die Eltern meldeten es als vermisst.