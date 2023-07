Was man bisher über den brutalen Einbruch in Sulz weiß

1 Hier endete in der Nacht zu Dienstag die Flucht eines mutmaßlichen Einbrechers, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Am Straßenrand auf dem Sulzer Buck waren am Donnerstag noch Unfallspuren zu sehen. Foto: Piskadlo

Ein Ehepaar ist in der Nacht auf Dienstag in der eigenen Wohnung im Lahrer Stadtteil überfallen und massiv attackiert worden. Nach einer Verfolgungsjagd verhaftete die Polizei zwei Tatverdächtige.









An der Auffahrt zur Deponie am östlichen Ortsausgang von Sulz waren am Donnerstag noch Unfallspuren zu sehen – neben der Straße lagen Wrackteile, darunter Glassplitter und ein Stück von einem Scheinwerfer. Dort hatte in der Nacht zu Dienstag die Flucht eines mutmaßlichen Täters geendet.