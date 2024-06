Neuer Edeka in Hechingen: eine „unzumutbare Störung“?

1 Das Verwaltungsgericht Sigmaringen tagt im Saal des Rathauses. Links zu sehen sind die Kläger mit ihrem Anwalt, rechts die Vertreter der Stadt mit Franz Xaver Bumiller. Foto: Kauffmann

Das Ehepaar Lutz Beck klagt gegen den Edeka-Neubau im Eierle. Die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen im Hechinger Ratssaal soll die Entscheidung bringen. So lief sie am Donnerstag.









„Unser Leidensweg geht seit 24 Jahren. Egal, was ich gesagt und versucht habe, nix ist passiert“, sagt Lutz Beck am Ende der Verhandlung, und es hört sich bitter an. Mehrfach machte er vor den Richtern des Verwaltungsgerichts Sigmaringen deutlich, wie lange ihn das Thema Lärm schon befasst und „jetzt ist Schluss“, meint Beck. Seine Befürchtung: Ein Edeka würde seine Lebensqualität noch weiter einschränken, zumal der Neubau quasi direkt neben dem Wohnhaus entstehen soll.