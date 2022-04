1 Ein junges Paar küsst sich bei Sonnenuntergang. Ganz so harmonisch läuft es zwischen Gloria und Niko aus Rottenburg in der RTL-Show Temptation Island derzeit nicht. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska

"Party an, Gefühle aus" – nach diesem Motto beginnt Gloria die dritte Folge der RTL-Show Temptation Island, in der es drunter und drüber geht. Vor allem drunter, denn Szene für Szene spitzt sich die Lage in den Villen zu.















Rottenburg - Während die Frauen in ihrer Villa mit den zwölf Single-Männern mit Trinkspielen den Abend einläuten, geht es in der Villa der vergebenen Männer heiß her: Niko lässt seinen Verführerinnen freie Hand, während er sich in einem Stuhl zurücklehnt. Nicht nur eine, sondern gleich zwei Frauen – eine Blondine und eine Brünette – machen sich über ihn her und versuchen ihn mit ihrem Hüftschwung um den Finger zu wickeln. Ganz erfolglos scheinen sie dabei nicht zu sein, denn sie erfahren keine Zurückweisung von dem 25-jährigen Rottenburger.