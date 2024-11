Ehepaar aus Ergenzingen radelt durch Europa: Tandem-Dreirad kann auch Menschen mit Behinderung mobil machen

1 Zurück von ihrer Europareise besucht das Ehepaar Robert und Michaela Jeske (im orangenen und blauen Outfit) die Ergenzinger Radmonteure Alexander Urban (links) Reiner Schrag und Andrey Parfenov. Foto: Urban Fahrradbau

Eine Fahrradtour durch Europa ist in heutiger Zeit eigentlich keine Besonderheit. Eine solche war es aber für das Ehepaar Robert und Michaela Jeske, denn die beiden nutzten für diese Reise ein Tandem-Dreirad.









Das ganze wurde ausgetüftelt und hergestellt in dem Betrieb des Ergenzinger Fahrradbauers Alexander Urban. Von Mai bis November dieses Jahres war das Ehepaar damit unterwegs. Los ging die Reise über 9000 Kilometer in den Niederlanden, von dort ging es entlang der Küste von Frankreich nach Spanien, Mallorca, Portugal und über Österreich zurück nach Deutschland. Unlängst besuchte das Ehepaar dann ihren Fahrradbauer in seinem Betrieb auf der Liebfrauenhöhe.