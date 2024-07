Elisabeth und Olaf Damker haben es geschafft: Am 12. Juli feiern die beiden ihre Goldene Hochzeit. Das war nicht selbstverständlich, denn eine schwere Diagnose belastet das Ehepaar und stellt ihre Beziehung vor große Herausforderungen.









Wegen der Arbeit zog der gebürtige Hamburger Olaf Damker damals nach Hechingen. Eines Abends verirrte er sich dort in eine Wirtschaft, wo er für sich an einem Tisch hockte. „Magst mit uns Karten spielen?“, fragte ihn ein Mann, der wohl etwas Mitleid mit ihm hatte. Am Ende des Abends stand auch schon der nächste Termin: Die Frau des Mannes hatte am nächsten Tag Geburtstag. Olaf war eingeladen. „Und so kam es, dass er an diesem Tag vor meiner Tür stand“, erinnert sich Elisabeth Damker heute. „Er hat den Abend mit meiner Familie verbracht, es gab Fondue. Und der Arme musste so viel essen“, sagt sie lachend.