Ehemaliges Top-Talent in Balingen: Höhen und Tiefen einer Leidenschaft

Ricardo Raible liebt Basketball. Diese Wahrheit begleitete ihn über weite Strecken seines Lebens – mal mehr, mal weniger. Der 25-Jährige spielte in seiner illustren Laufbahn sowohl für hochklassige Teams in Deutschland als auch an einer sogenannten Prep School in den USA, mit der er sich mit den besten Talenten der Welt messen konnte. Doch dann folgte das vermeintliche Karriereende, der Abstand von jenem Sport, der sein Leben so sehr geprägt hatte. Inzwischen hat er seine Liebe zum Basketball wiederentdeckt – und das ausgerechnet in seiner Heimat.

Ständiger Begleiter Raible erblickte in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt, wuchs aber bei seinen aus Spanien und Paraguay stammenden Großeltern in Oberndorf a.N. auf. Im Alter von 14 Jahren wurde er als Basketball-Talent entdeckt. Das orangene, runde Leder war sein ständiger Begleiter. „Dafür wurde ich oft belächelt“, erinnert sich der 1,85 Meter große Guard. Aus dem Wunsch, seine Zweifler Lügen zu strafen, entwickelte sich ein großer Antrieb. „Ich wollte beweisen, dass man es auch als Underdog weit bringen kann.“

Cunningham, Ball, James

Raible begann seine Basketball-Reise bei Jugendteams in Stuttgart, Fellbach und Zuffenhausen, bevor er zu den Stuttgart Eagle, der Auswahl des US-Militärs, wechselte. Im Juni 2018 absolvierte er beim renommierten Tarkanian Classic in Las Vegas sein erstes Turnier auf der anderen Seite des großen Teichs. Es folgte der Schritt in die USA, genauer gesagt an die „Aim High Academy“ in Michigan. Mit dem sogenannten „Traveling Team“ der Prep School bereiste er das ganze Land und spielte gegen die besten High-School-Talente der Welt – unter anderem spätere Superstars wie Cade Cunningham und LaMelo Ball, oder Bronny James, den Sohn der NBA-Ikone LeBron James. „Das war schon ein verrückte Zeit“, berichtet der 25-Jährige. „Wir hatten bis zu 150 Spiele pro Saison.“ Doch dann endete der Traum plötzlich wieder.

Im Sommer 2020 kehrte Raible nach Deutschland zurück. Seine Mutter hatte mit den Folgen eines schweren Unfalls zu kämpfen. Gleichzeitig fegten die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie über den Globus. Der damals 19-Jährige wollte zurück nach Hause, zurück zu seiner Familie. „Natürlich war das keine leichte Entscheidung“, erinnert er sich. „Aber ich wusste sofort, dass es die richtige ist. Vielleicht hätte ich ans College gehen und heute irgendwo als Profi spielen können. Aber was bringt mir das ohne meine Familie?“

Über Potsdam zurück in die Heimat

Zurück in der Bundesrepublik heuerte der Guard bei den Potsdam RedHawks an und spielte mit dem Gedanken, ein Angebot aus der zweiten bulgarischen Liga anzunehmen. „Aber ich wollte lieber zurück in meine Heimat“, so der 25-Jährige. Also zog es ihn zurück in den Süden – erst nach Stuttgart und Heilbronn, dann – im Rahmen seiner Ausbildung bei der Polizei – nach Bamberg und schließlich nach Oberndorf.

Nach mehreren Jahren Basketball-Pause fand Ricardo Raible in seiner alten Heimat unverhofft zurück zu seiner großen Liebe. Sein Kapitel bei den Gunners sollte aufgrund einer plötzlichen Suspendierung nach Meinungsverschiedenheiten mit den Verantwortlichen jäh wieder endeten, doch es ebnete den Weg nach Balingen. „Wir haben mit Oberndorf gegen die Falcons II gespielt und ich habe danach die Erste gegen Lustnau spielen sehen“, erinnert sich der Guard.

Überzeugt von der Chemie

Der 25-Jährige war schon als Außenstehender begeistert von den Basketballern der TSG Balingen. Als er erfuhr, dass Cheftrainer Bülent Veznikli ein Auge auf ihn geworfen hatte, bemühte er sich um einen Wechsel. Bei den Falcons hat Raible nun ein neues basketballerisches Zuhause gefunden. „Ich habe schon in sehr vielen Mannschaften gespielt, aber so eine gute Teamchemie habe ich noch nie erlebt“, schwärmt er.

Bis vor Kurzem wussten seine neuen Kollegen nichts von seiner illustren – und hochklassigen – Laufbahn. „Ich versuche, bescheiden damit umzugehen“, erklärt Raible. „Außerdem will ich nicht, dass die Erwartungshaltung zu hoch ist. Schließlich hatte ich zwischendurch vier Jahre Pause“, ergänzt er lachend. Diese zurückhaltende Einstellung möchte er nun aber wieder ablegen. „Ich werde im Sommer hart arbeiten, um wieder möglichst nah an meine Bestform heranzukommen. Ich denke, dass ich dem Team dann noch mehr helfen kann.“ Der 25-Jährige strahlt, während er diese Worte ausspricht. Er freut sich auf die harte Arbeit, auf die Zukunft bei den Falcons. Denn eins hat sich auch nach all den Jahren nicht geändert: Ricardo Raible liebt Basketball.