Ehemaliges Top-Talent in Balingen: Höhen und Tiefen einer Leidenschaft

Ricardo Raible spielte einst in den USA gegen spätere NBA-Stars. Inzwischen hat der 25-jährige Guard zu seiner großen Liebe zurückgefunden – bei den Balingen Falcons.
Ricardo Raible liebt Basketball. Diese Wahrheit begleitete ihn über weite Strecken seines Lebens – mal mehr, mal weniger. Der 25-Jährige spielte in seiner illustren Laufbahn sowohl für hochklassige Teams in Deutschland als auch an einer sogenannten Prep School in den USA, mit der er sich mit den besten Talenten der Welt messen konnte. Doch dann folgte das vermeintliche Karriereende, der Abstand von jenem Sport, der sein Leben so sehr geprägt hatte. Inzwischen hat er seine Liebe zum Basketball wiederentdeckt – und das ausgerechnet in seiner Heimat.