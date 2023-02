1 Spielszene aus dem vergangenen Jahr – der TuS Ergenzingen im Duell mit dem HSV Foto: Eibner

Das traditionelle Pfingstturnier in Ergenzingen ist Geschichte – doch die Verantwortlichen des TuS haben sich eine Alternative für den Juli überlegt. Heiko Kieferle geht nochmals auf die Beweggründe ein.









Pfingsten und hochklassiger Jugendfußball – über Jahrzehnte assoziierten viele Fußballfans aus der Region diese Begriffe miteinander – und machten sich zum Pfingstturnier des TuS Ergenzingen auf.

Neues Konzept

Dass dies künftig nicht mehr der Fall sein wird, wurde schon Mitte Januar bekannt. Stattdessen präsentierte der TuS Ergenzingen ein neues Konzept. Heiko Kieferle, der im Organisationsteam sitzt, geht nochmals auf die Gründe ein und erklärt, wie es zum neuen Termin kam.

Rahmenterminkalender engt ein

„Es ist natürlich schade, weil sich das Turnier über Jahrzehnte etabliert hatte, aber die Rahmenbedingungen ändern sich nun mal. Es war mittlerweile unmöglich die besten U19-Teams an Pfingsten zu bekommen“, beginnt Kieferle seine Ausführungen. All dies hängt mit dem Rahmenterminkalender des DFB zusammen. Die Saison war bereits vorbei, viele Teams schickten bessere Zweitvertretungen, das sportliche Niveau litt darunter.

Daher veränderte sich der TuS zunächst in Richtung eines U17-Turniers. „Aufgrund von Corona gibt nur eine Einfachrunde, an Pfingsten kann ein ein regulärer Spieltag sein“, so Kieferle. Was zur Folge hatte, dass dann schließlich die U16-Teams an der Breitwiese antraten. Unter den gegebenen Voraussetzungen hat der Termin also nicht mehr gepasst.

VfB Stuttgart sagt zu

„Nichts zu machen war für uns aber keine Option. Wir haben unsere Kontakte und Netzwerk mal abgeklappert“, erklärt Kieferle. So war der TuS unter anderem im Austausch mit dem VfB Stuttgart und deren Trainer Nico Willig. „Wir wollten die Meinung der Beteiligten hören und eher in Richtung Vorbereitung gehen“, so Kieferle.

Beim vergangenen Turnier jubelten die B-Junioren aus Hoffenheim. Foto: Eibner

Dort gibt es aber mit den Veranstaltungen in Oberndorf und Schwäbisch Hall durchaus Konkurrenz. So habe man vom VfB eine Zusage für den 9. Juli bekommen – aber auch die Aussage, dass ein drittes Mehrtagesturnier keine Option sei. „Wichtig ist den Vereinen Kurzweiligkeit und viel Spielzeit“, berichtet Kieferle. Im neuen Modus gibt es zwei Halbfinals und danach Finalspiele – bei 2x35 Minuten Spielzeit macht das pro Team 140 garantierte Minuten.

Drei Teilnehmer schon fix

Neben den Stuttgartern haben bereits der Karlsruher SC um den Ergenzinger Luis Dettling sowie der SC Freiburg zugesagt. Ein vierter Teilnehmer wird noch bekannt gegeben.

Der VfB Stuttgart – hier mit Umut Günes und Nick Bätzner – kommt in diesem Jahr wieder nach Ergenzingen. Foto: Fritsch

Damit aber nicht genug, denn alle Fußballinteressierten bekommen auch schon am 8. Juli etwas geboten. Kieferle erläutert: „Für uns war dann auch klar, dass wenn wir schon den Organisationsaufwand haben, wir auch am Samstag etwas machen.“ Im gleichen Modus wird es also ein regional gestaltetes Herren-Turnier geben. Dabei sein werden definitiv der TuS und Oberligist Holzhausen – zudem zwei weitere Mannschaften die noch nicht feststehen.

Umfangreiches Programm

„Für den Moment war das die schlüssigste Idee für uns. Der Spielkalender kann sich von Jahr zu Jahr verändern, also muss man da auch mal kurzfristiger denken“, schließt Kieferle seine Ausführungen ab. Er verspricht reichlich Action und ein familienfreundliches Programm auf dem Sportgelände.