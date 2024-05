So geht es mit Landelins Garten in Ettenheimmünster weiter

1 Drei Zwergschweine sind nun in Landelins Garten eingezogen. Wer will, kann für sie eine Patenschaft übernehmen. Foto: Masson

Der Gemeinderat hat für die Umbauarbeiten auf dem ehemaligen Klostergelände in Ettenheimmünster grünes Licht gegeben. Zunächst stehen bei Familie Treiber aber erst einmal Frühjahrsarbeiten an. Zudem gilt es, neue tierische Bewohner zu versorgen.









Unlängst hatte der Ettenheimer Gemeinderat dem Bauantrag für das ehemalige Klosterareal zugestimmt. Zwar ist das Gelände schon seit vorigem Jahr an die Familie Treiber verpachtet, nun darf sie jedoch auch diverse Umbauarbeiten vornehmen. Zunächst stehen aber einmal die Frühjahrsarbeiten an. Mit diesen haben Linda Treiber und ihre Töchter Gretje und Dortje schon längst begonnen: „Da macht jede ihre Arbeit“, erklärt Linda Treiber. Dazu gehört derzeit insbesondere Rasenmähen. Denn auf dem weiträumigem Gelände zwischen den noch übrig gebliebenen grundstücksbegrenzenden Klostermauern wächst ständig alles zu. Wenn eben nicht wöchentlich bis in den November hinein gemäht würde.