Ehemaliges Grandhotel in Freudenstadt

1 Die Waldlust-Fassade im Strahlengewitter. Foto: Denkmalfreunde Waldlust

Mit einer Reihe von Kunstprojekten möchten die Denkmalfreunde Waldlust Besucher in das ehemalige Grandhotel locken. Doch das ist nicht alles: Denn ganz nebenbei verkündete bei der Vorstellung des Projekts ein Vorstandsmitglied eine ganz große Neuigkeit.









Link kopiert



Das gab es noch nie: Studenten von fünf Hochschulen und Musikhochschulen Baden-Württembergs werden die alte Waldlust über drei Sommermonate mit Kunstprojekten in ein neues Licht setzen. Der Verein Denkmalfreunde Waldlust sieht das als Chance, dem seit fast 20 Jahren leerstehenden Grandhotel ein neues Image und damit Zukunft zu geben. Auftakt zu dem Kunst-Stück in drei Akten ist am Wochenende vom 5. und 7. Juli.