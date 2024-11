Ehemaliges Buswartehäuschen: Neuer Standort für Lahrer Kälteschutz öffnet

Landratsamt, Stadt Lahr und Diakonisches Werk wollen den Kälteschutz in Lahr sicherstellen – und zwar in einem ehemaligen Buswartehäuschen in der Martin-Luther-Straße. Bis ins Frühjahr soll die Anlaufstelle täglich über Nacht geöffnet sein.

Niemand soll bei Kälte auf der Straße schlafen müssen. Deshalb eröffnet am Freitag, 15. November, der Kälte- und Erfrierungsschutz in Lahr für obdachlose Menschen. Er befindet sich neu im ehemaligen Buswartehäuschen in der Martin-Luther-Str. 22 (wir berichteten). Der Kälteschutz ist täglich über Nacht geöffnet und kann ohne Anmeldung genutzt werden, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung berichtet. Für Frauen steht demnach ein getrennter und abschließbarer Raum zur Verfügung. Geschlossen wird der Kälteschutz je nach Witterung im Frühjahr.

Die Stadt stellt die Räume kostenlos zur Verfügung

Mit Beginn der kalten Jahreszeit steigen die Gefahren für Leib und Leben von freiwillig obdachlosen Menschen, heißt es in der Mitteilung weiter. Zwar gebe es grundsätzlich die Möglichkeit der Unterbringung in städtischen Notunterkünften, jedoch werde das Angebot in Einzelfällen aus unterschiedlichen Gründen nicht angenommen. Der Kälteschutz bietet diesem Personenkreis die Möglichkeit, geschützt und warm übernachten zu können.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Ein Herz für Obdachlose Café Löffel holt zwei Lahrer von der Straße In der Sozialeinrichtung gibt es nicht nur Mittagessen: Das Café hat zwei Männern Wohnraum vermittelt und damit vor der Obdachlosigkeit bewahrt.

Dank der guten Zusammenarbeit zwischen der Lahrer Stadtverwaltung, dem Landratsamt Ortenaukreis und dem Diakonischen Werk Ortenau kann daher auch in diesem Jahr wieder der Erfrierungsschutz angeboten werden, so die Stadt weiter. „Wir haben im letzten Jahr sehr gute Erfahrungen mit dem Kälteschutz gemacht. Das ist unter anderem auch der Begleitung durch das Diakonische Werk und der damit einhergehenden engen Verzahnung zur Tagesstätte Café Löffel zu verdanken“, so Lucia Vogt, Leiterin des Ordnungsamtes. Von Seiten der Stadt Lahr werden die Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das Landratsamt Ortenaukreis leistet einen Zuschuss an das Diakonische Werk Ortenau.

Der Ortenaukreis fördert Hilfe für Obdachlose

Dieses kümmert sich vor Ort um die Menschen im Erfrierungsschutz und stellt auch den Bezug zur Lahrer Tagesstätte Café Löffel her. Tagsüber können sich wohnungslose Menschen zu den Öffnungszeiten dort aufhalten und erhalten eine humanitäre Grundversorgung.

„Der Erfrierungsschutz an den Standortkommunen der Tagesstätten ist ein wichtiges Angebot im Rahmen der Grundsicherung und Überlebenshilfe für die Menschen im Winter. Der Sozialausschuss hat sich daher dafür ausgesprochen, dass der jährliche Erfrierungsschutz in Lahr, Kehl und Offenburg mit Kreismitteln in Höhe von 50 300 Euro bezuschusst wird“, erklärt Ingrid Oswald, Leiterin des Amtes für Soziales und Versorgung des Ortenaukreises. Dieser fördert eine Vielzahl an integrativen Hilfsangeboten für wohnungslose Menschen, die an den unterschiedlichen Bedarfen der Menschen ausgerichtet sind, heißt es in der städtischen Mitteilung weiter.

Im Ortenaukreis erhalten Menschen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, an drei Tagesstätten in Kehl, Lahr und Offenburg niederschwellige und direkte Unterstützung zur Alltagsbewältigung. „In Lahr übernimmt das Diakonische Werk die durch den Kreis übertragene Aufgaben. Das Diakonische Werk leistet hier schnelle und unbürokratische Hilfe und ist für den Kreis ein verlässlicher Partner,“ so Oswald vom Amt für Soziales und Versorgung weiter

Weitere Notunterkünfte

Über den Kälteschutz hinaus gibt es bei der Stadt Lahr ganzjährig Notunterkünfte für Menschen ohne Obdach. Lahrer Obdachlose können sich bei der städtischen Abteilung „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ in der Schillerstraße 16 (Telefon 07821/9 10 03 76) melden und kommunal untergebracht werden.