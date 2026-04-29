Nach seiner schweren Verletzung befindet sich Jonathan Klinsmann auf dem Weg der Besserung – und sein Vater Jürgen erzählt über einen bewegenden Moment.
Der Schock sitzt noch immer tief. Doch so nach und nach lichtet sich der Nebel der Ungewissheit bei Jürgen Klinsmann. Und seit Kurzem strahlt die Fußballlegende des VfB Stuttgart wieder die für ihn typische Zuversicht aus. Sein Sohn Jonathan ist nach einem schweren Zusammenprall auf dem Platz in Heidelberg erfolgreich am Halswirbel operiert worden und erholt sich weiter in der Universitätsklinik. „Die Ärzte sagen, dass alles wieder wird“, erzählte Klinsmann auf der Jubiläumsveranstaltung von Agapedia, der Kinder-Stiftung, die der frühere Bundestrainer mit ins Leben gerufen hat und für die sich der Weltmeister von 1990 seither engagiert.