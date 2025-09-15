Ehemaliger Trigema-Chef: Wolfgang Grupp zeigt sich erstmals nach Klinik-Aufenthalt in der Öffentlichkeit

1 Wolfgang Grupp zeigte sich am Sonntag in Burladingen wieder in der Öffentlichkeit. Foto: Dennis Breisinger Wolfgang Grupp ist in der Öffentlichkeit zurück. Der berühmte Burladinger Unternehmer stellt sich nach Klinik-Aufenthalt beim verkaufsoffenen Sonntag hinter die Verkaufstheke.







Bilder zeigen Wolfgang Grupp, wie man ihn vor seinem Suizidversuch kannte: Die Haare ordentlich zum Scheitel gekämmt, gebügeltes Hemd und doch volksnah an einer Verkaufstheke einer Filiale der Bekleidungsfirma Trigema in Burladingen, die er groß gemacht hat. Diese Bilder stammen jedoch nicht aus der Zeit vor seinem Krankenhaus-Aufenthalt, der infolge der Schussverletzung im Juli begann, sondern von diesem Wochenende, wo beim Traditionsunternehmen ein verkaufsoffener Sonntag stattfand: Es ist der erste öffentliche Auftritt des 83 Jahre alten Unternehmers seit seiner Klinik-Entlassung.