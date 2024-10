Ehemaliger Pfarrer in Ettenheim: Bernhard Kleiser ist verstorben

Pfarrer i.R. Bernhard Kleiser ist am Samstag, 19. Oktober, verstorben. Das teilte das Dekanat Lahr am Mittwoch mit. Von 1976 bis 1986 war Bernhard Kleiser Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Bartholomäus in Ettenheim. Er hat die Gemeinde dort wesentlich geprägt durch viele Impulse und durch seine den Menschen zugewandte, fröhliche und zugleich bescheidene Art, heißt es in der Mitteilung. In seine Zeit in Ettenheim fielen die Außensanierung der Pfarrkirche und der Erwerb des heutigen Pfarrhauses, im Zusammenhang mit dem Ausbau des früheren Pfarrhauses zum Gemeindezentrum. Pfarrer Kleiser war ein Priester, der von der Begeisterung des zweiten Vatikanischen Konzils getragen mit den Menschen Gemeinde aufbaute, heißt es weiter.

Geboren wurde Bernhard Kleiser am 22. Februar 1941 in Friedenweiler-Schwärzenbach. Er wuchs mit neun Geschwistern auf. Nach Schuljahren in Schwärzenbach, Stegen, Konstanz und Freiburg legte er am dortigen Berthold-Gymnasium 1963 das Abitur ab und studierte anschließend in Freiburg und München Theologie. Am 19. Mai 1968 empfing er im Freiburger Münster die Priesterweihe. Die Vikarsjahre verbrachte er im Münstertal und in Waibstadt, so das Dekanat Lahr. Bevor er 1976 nach Ettenheim kam, war er Pfarrer in Bretten-Neibsheim. Nach seiner Zeit in Ettenheim war Bernhard Kleiser Pfarrer in Heitersheim, dann in Lauf. Ab 1999 wirkte er sechs Jahre als Pfarrer in Karlsruhe-Grünwettersbach. 2005 trat er seine letzte Pfarrstelle als Leiter der Seelsorgeeinheit Hartheim an. 2009 trat er in den Ruhestand, den er in Kappel-Grafenhausen verbrachte. Dort half er, solange es seine Gesundheit zuließ, in der Seelsorgeeinheit Rust tatkräftig in der Seelsorge und durch die Übernahme von Gottesdiensten mit. Seine zunehmende Krankheit schränkte sein Wirkungsfeld immer mehr ein. Wenige Wochen nach einem Sturz verstarb er im Krankenhaus Emmendingen.

So lange er konnte war er in der Seelsorgeeinheit tätig

Das Requiem für Pfarrer Kleiser ist am Donnerstag, 31. Oktober, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus in Grafenhausen mit anschließender Urnenbeisetzung.