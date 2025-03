Ehemaliger Kapitän des HBW Balingen-Weilstetten: Der ewige Felix Danner kehrt zurück auf die ganz große Bühne

1 Als wäre er nie weg gewesen feiert Felix Danner (2.v.l.) sein Bundesliga-Comeback Foto: Eibner//Sippel

Der ehemalige Kapitän des HBW Balingen-Weilstetten feiert ein viel beachtetes Comeback beim Tabellenführer der Handball-Bundesliga, der MT Melsungen.









Das hatte beinahe märchenhafte Züge, was sich da am vergangenen Freitagabend in der Handball-Bundesliga ereignete. Im Trikot mit der Nummer 17 kam ein guter alter Bekannter in die Partie des Tabellenführers MT Meldungen gegen den SC DHfK Leipzig. Ohne auch nur einmal mit dem Team trainiert zu haben, kehrte Felix Danner aus seinem handballerischen Ruhestand auf das Feld zurück. Im Alter von 39 Jahren kam er zu seinem 449 Bundesligaeinsatz Und damit nicht genug: In den Schlusssekunden erzielte er den 34:25-Endstand. Was für ein außergewöhnliches Comeback.