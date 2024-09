1 Rudolf Junginger Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Der ehemaliger Geislinger Pfarrer Rudolf Junginger ist mit 82 Jahren gestorben.









Die katholische Seelsorgeeinheit Am Kleinen Heuberg trauert um ihren früheren Pfarrer: Rudolf Junginger ist am Dienstag nach längerer Krankheit kurz vor seinem 83. Geburtstag im Altenpflegeheim Spital am Nägelesgraben in Rottweil gestorben. Dort hatte er seine letzten Lebensjahre verbracht.