Ehemaliger Chefarzt „fassungslos“: Donaueschinger Rathausspitze stimmt für Standortschließung

Warum hat OB Erik Pauly im Kreistag für die Schließung des Klinik-Standorts gestimmt? Dazu musste er sich vor dem Gemeinderat erklären. Eike Walter findet deutliche Worte.
Die Entscheidung des Kreistags Schwarzwald-Baar zur Schließung des Donaueschinger Klinikstandorts sorgt weiter für heftige Diskussionen vor Ort. Im Gemeinderat am Dienstagabend, 12. Mai wurde vor allem das Abstimmungsverhalten vom Donaueschinger Oberbürgermeister Erik Pauly und Bürgermeister Severin Graf kritisiert, die dem Beschluss am 11. Mai zugestimmt hatten.