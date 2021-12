1 Die Vorbereitungen für den Abriss des ehemaligen Gasthauses Sonne laufen bereits. Voraussichtlich im März wird das Gebäude abgerissen, um Platz für ein neues Wohnhaus zu schaffen. Foto: Wagner

Seit einigen Wochen fragen sich die Einwohner von Rexingen, was mit den Überresten des ehemaligen Gasthauses Sonne geschieht. Beim Großbrand in der Nacht auf den 22. Oktober zerstörten die Flammen den Großteil des geschichtsträchtigen Gebäudes.















Horb-Rexingen - Nicht nur Angehörige der freiwilligen Feuerwehr vermuteten damals bereits, dass das Gebäude letztlich der Abrissbirne zum Opfer fallen wird. In den vergangenen Wochen bestätigte sich dieser Verdacht, als ein Abbruchunternehmen damit begann, die Trümmer im Umfeld und Innern des Gebäudes zu beseitigen. Auf telefonische Nachfrage bestätigte Eigentümer Carlo Schittenhelm unserer Zeitung, dass mit den Vorbereitungen für den Abbruch des Gebäudes begonnen wurde. "Mir war es auch wichtig, dass, wenn der Musikverein an Heilig Abend unter dem Weihnachtsbaum aufspielt, es dann um das Gebäude herum schön aussieht", argumentierte Schittenhelm.

Teil- oder Komplettabriss?

Derzeit ist nicht sicher, ob das Gebäude nur zum Teil oder komplett abgerissen wird. Die Gebäudeversicherung müsse noch prüfen, ob die Kellerdecke des Gebäudes tragfähig sei und somit nur ein Teilabriss ausreichend sei, wovon der Eigentümer jedoch nicht ausgeht. Schittenhelm forciert den Vollabriss und möchte ein neues Gebäude auf dem Grundstück entstehen lassen.

Mehrere Wohnungen sollen entstehen

Der neue Baukörper soll in Richtung Bergstraße zurückgesetzt werden, damit eine Tiefgarage und Parkplätze vor dem neuen Wohngebäude errichtet werden können. Das reine Wohnhaus soll an den Stil des Gasthauses erinnern, weshalb Schittenhelm auch den charakteristischen Turm wieder in das Erscheinungsbild des künftigen Gebäudes integrieren will. Ein Sonnensymbol soll zudem an die Historie des ehemaligen Gebäudes erinnern. Vor dem Großbrand lag dem Besitzer eine Baugenehmigung für die Errichtung von neun Wohneinheiten vor. Dies soll auch in dem neuen Gebäude umgesetzt werden. Hierbei sollen größere Wohnungen für Familien sowie auch kleinere Wohneinheiten entstehen.

Voraussichtlich im März kommenden Jahres sollen die Überreste der einstigen Sonne abgerissen werden. Im besten Fall will Schittenhelm sein neues Baugesuch im April einreichen und im Herbst 2022 mit dem Rohbau beginnen.