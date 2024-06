Die Klasse 9a des ehemaligen Realgymnasiums Schramberg-Schillerstraße traf sich kürzlich auf dem Fohrenbühl. Vor 68 Jahren machten sie ihr Abitur.

Als die jungen Menschen damals an die Universitäten strömten, trennten sich die Wege der Einzelnen schnell, aber der Zusammenhalt der Klasse blieb bis zum jüngsten Treffen über die vielen Jahre erhalten. Je älter sie alle wurden, umso kürzer wurden die Zwischenzeiten der Treffen, bis zuletzt jedes Jahr eine Zusammenkunft stattfand. Es waren schöne und lange Feiern, die früher auch bis in die Morgenstunden dauerten. In den ersten Jahren waren auch ehemalige Lehrer geladen.

Diesmal trafen sich alle an zwei Tagen. Am ersten stand ein gemeinsames Abendessen auf dem Programm. Am Folgetag fand sich die Gruppe schon nachmittags zum Kaffee und Kuchen zusammen, später dann zu einem Abendessen. Erst zu später Nachtstunde klang das laut Mitteilung sehr schöne Treffen aus.

Jürgen Schallwig (USA), Ruth Engisch (Mädchenname, Italien) und Elfriede Schleicher konnten aus gesundheitlichen Gründen oder großer Entfernungen nicht kommen, was sehr bedauert wurde.

Auf alte Tradition verzichtet

Auf eine alte Tradition wurde, infolge der starken Besetzung des Lokals, verzichtet – das Singen des besonderen Klassensongs „Was machen die Löwen im Stroh?“ Es wurde vor vielen Jahren von Mitschüler Martin Herzog gedichtet und intoniert. Es gab damals in der Klasse den „Eugen Huber Chor“, der sich in Schramberger Lokalen sein Freibier ersang. Es war eine lustige Art, kostenlos an das edle Gebräu zu kommen. Unter dem Motto, dass das 70-Jahres-Jubiläum erreicht werden soll, fiel der Abschied keinem leicht, was bei den „älteren Jugendlichen“ der Zeit geschuldet war, heißt es in der Mitteilung abschließend.