Lance Armstrong und Jan Ullrich treten in Bad Dürrheim gegeneinander an

1 Die einst erbitterten Radsport-Rivalen Jan Ullrich (vorne) und Lance Armstrong – hier bei der Tour de France 2005 – steigen in Bad Dürrheim gemeinsam auf das Rad. Foto: Gero Breloer/dpa

Was für eine Knallernachricht für alle Radsportfans in der Region: Die ehemaligen Radsport-Rivalen Jan Ullrich und Lance Armstrong werden in Bad Dürrheim gemeinsam auf das Rad steigen. Auch andere Radsportler können mit ihnen Runden drehen.









Diese Nachricht schafft es auch in die überregionalen Medien: Jan Ullrich und Lance Armstrong treten bei einem Rundkurs im Mai in Bad Dürrheim gemeinsam an. Das verkündete Jan Ullrich auf seiner Instagram-Seite.