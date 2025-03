1 Kilian Schneider war jahrelang als Präsident des badischen Weinbauernverbands in Freiburg tätig. Foto: Stefanie Salzer-Deckert

Der ehemalige Präsident des Badischen Weinbauernverbands Kilian Schneider ist gestorben.









Der ehemalige Präsident des Badischen Weinbauverbands ist tot. Kilian Schneider starb am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 66 Jahren in seinem Heimatort Vogtsburg-Schelingen am Kaiserstuhl, wo er vor seiner Zeit als Weinbau-Präsident auch lange Ortsvorsteher war.