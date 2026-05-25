Wer in den digital aufbereiteten NSDAP-Mitgliederakten Namen von Familienangehörigen entdeckt, erschrickt häufig. Es kann auch Anstoß sein, eigene Geschichte aufzuarbeiten.
Auch der Vater der ehemaligen Bundesministerin Renate Künast taucht als NSDAP-Mitglied in digital aufbereiteten Mitgliederakten auf. „Er ist am 1. Mai 1933 in der Partei aufgenommen worden, also wenige Wochen nach der Machtübernahme“, sagte die Grünen-Politikerin dem „Spiegel“. „Es war kein Schock, aber es hat mich schon getroffen und beschäftigt mich seitdem. Wenn aus einer unbeantworteten Frage Gewissheit wird, geht das Nachdenken wieder los“, sagte Künast, die bis zum Frühjahr 2025 dem Bundestag angehörte. Sie rede darüber mit ihrem Mann und Freunden.