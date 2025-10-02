Ehemalige B28 komplett gesperrt Unfall zwischen Rohrdorf und Ebhausen (red) 02.10.2025 - 17:52 Uhr 1 Zwischen Ebhausen und Rohrdorf kam es zu einem Vorfahrtsunfall. (Symbolfoto) Foto: Rehder Zwischen Rohrdorf und Ebhausen hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet. Die Straße ist derzeit voll gesperrt. Link kopiert Zwischen Rohrdorf und Ebhausen ist es am Donnerstag um kurz nach 17 Uhr zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Pforzheim waren zwei Autos beteiligt. Demnach kam es zu einem Vorfahrtsunfall, bei dem ein Wagen von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete. Die Straße, die ehemalige B28, ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch unklar.