Das Fest der Diamantenen Hochzeit zu feiern ist nicht vielen Menschen beschieden. Maria und Josef Nesch aus Vollmaringen durften dieses besondere Ehejubiläum nun in Vollmaringen miteinander begehen und können auf sechzig gemeinsame Ehejahre zurückblicken.

Ortsvorsteher Daniel Steinrode besuchte das Paar persönlich, um die herzlichsten Glückwünsche des Ortschaftsrates zu überbringen. Er überreichte eine Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg sowie ein kleines Präsent als Zeichen der Wertschätzung. Begonnen hatte diese lebenslange Liebe in ihrem Heimatort Vollmaringen. Josef, der als Elektroinstallateur bei der Firma Wohlbold in Nagold tätig war, lebte in seinem Elternhaus neben dem Rathaus. Maria wohnte in unmittelbarer Nachbarschaft in der Hochdorfer Straße. Durch gemeinsame Aktivitäten kam das Paar sich näher.

Maria half in der Landwirtschaft ihrer Eltern mit und war auch bei der Firma Dau sowie bei Bäckerei Miller tätig. Ihre Hochzeit feierte das Paar ebenfalls in ihrem Heimatort – und dies mit einer öffentlichen Feier im Gasthaus Linde, zu der der ganze Ort traditionell eingeladen war. Außergewöhnlich, von heute aus betrachtet, war daran ebenfalls, dass es die erste Hochzeit war, die an einem Sonntag in der Linde gefeiert wurde.

Verbundenheit über Generationen hinweg

Am vergangenen Wochenende feierten Josef und Maria Nesch aus Vollmaringen ihre 60 Jahre währende Ehe. Das Paar wurde an diesem Tag mit viel Liebe und Anerkennung gewürdigt.

Die Feierlichkeiten vor sechzig Jahren wurden durch den Musikverein begleitet, der Josef und Maria vor ihrem Haus abholte und mit Marschmusik in die Kirche begleitete – ein Moment, der die Verbundenheit des Paares mit der Gemeinschaft widerspiegelt. Josef war 38 Jahre lang im Musikverein aktiv, was seine große Liebe zur Musik und Gemeinschaft unterstreicht. Das Paar erinnert sich gerne zurück an gemeinsame Abende: Samstags im Gasthof Engel, wo sie zusammen fernsehen, oder an gemeinsame Ausflüge nach Nagold ins Kino.

Das Paar hat zwei Söhne, eine Tochter, sechs Enkel und drei Urenkel – eine große Familie, die ihre Verbundenheit über Generationen hinweg pflegt. Und so wurde die Diamantene Hochzeit kürzlich bei der Tochter in Österreich am Wörthersee gefeiert. Zudem wurde das Paar am Mittwoch im Rahmen der Messe in der Kirche St. Petrus und Paulus in Nagold nochmals für ihr langes Eheglück gewürdigt. Das Paar blickt auf ein erfülltes Leben voller gemeinsamer Erlebnisse, Liebe und gegenseitiger Unterstützung zurück.