Vom Horber Amtsgericht zum Rottweiler Landgericht: Hier wurde wegen des Vergehens der gefährlichen Körperverletzung in zweiter Instanz erneut verhandelt.

Damals stand Aussage gegen Aussage, dennoch sah das Horber Amtsgericht die Schuld als erwiesen an. Der Mann, der mit einer Plastikfolie seine Ehefrau dem Ersticken nahebrachte, legte gegen das Urteil Berufung ein, und erreichte damit vor dem Landgericht eine Strafmilderung. Warum?















Rottweil/Horb - Die Vorgeschichte schnell erzählt: Im Februar 2021 verurteilte das Horber Amtsgericht einen heute 62-jährigen Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Der zuständige Richter sah es als erwiesen an, dass der Mann seiner Frau, mit der er in äußerst zerrütteter Ehe in Horb lebte, im Dezember 2019 zunächst auflauerte. Dann soll er auf sie losgegangen sein und versucht haben, sie mit einer Plastikfolie oder Tüte zu ersticken. Lediglich weil er von ihr abgelassen habe, sei ihm kein Tötungsdelikt vorgeworfen worden, begründete der Richter damals. Die Verteidigung wiederum hatte auf Freispruch plädiert.

Gegen dieses Urteil vom Amtsgericht wiederum hatte der Angeklagte in der Folge das Rechtsmittel der Berufung eingelegt. Und so befasste sich am Freitag die Kleine Hilfsstrafkammer des Landgerichts Rottweil mit der Sache. Zwei Termine waren angesetzt, eine Menge Zeugen geladen – doch dann hatte man sie im Vorfeld bereits wieder ausgeladen. Zu einer erneuten Verhandlung der Sache vor dem nächst höheren Gericht kam es zumindest nicht in Gänze.

Verständigung legt fest, wo die Reise hingeht

Denn der 62-jährige Angeklagte hatte sich "nach reiflicher Überlegung", wie er selbst sagte, entschieden, das Rechtsmittel der Berufung zu beschränken. Er habe "Verantwortung übernommen", führte der diesmal zuständige Richter in seiner Urteilsbegründung aus. Warum denn das? Nun, im Vorfeld wurde zunächst die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen – mitsamt Angeklagtem. Man musste also draußen warten. Es fand ein Verständigungsgespräch statt, an dem Staatsanwalt, Richter, Schöffen, Verteidiger und der Anwalt der Nebenklägerin, also der Anwalt der Noch-Ehefrau (das Scheidungsverfahren läuft noch parallel) beteiligt waren.

Man habe sich im Zuge der Verständigung geeinigt, dass der Sachverhalt sich so ereignet habe, wie er im bestehenden Urteil niedergeschrieben sei, sagte schließlich der Verteidiger im Rahmen seines Plädoyers. Und der Staatsanwalt: Mit seinem Geständnis habe der Angeklagte verhindert, dass die Nebenklägerin also Geschädigte nicht noch einmal kommen und aussagen müsse. Ihr Anwalt: Sie habe bis heute noch Angstzustände und an den Schmerzen der ihr zugefügten Verletzungen – unter anderem Rippenbrüche.

Während der Verständigung einigte man sich zum einen auf einen Strafrahmen. Naturgemäß plädierte die Verteidigung für die Unter-, die Staatsanwaltschaft für die Obergrenze. Zweitens, den Rahmen in dem sich das zu erhebende Schmerzensgeld belaufen solle. Drittens, die Bewährungszeit und viertens, wer Kosten und Auslagen trage.

Richter: Angeklagter "haftempfindlich"

Dann das Urteil, dass das bestehende Urteil vom Horber Amtsgericht folgendermaßen abänderte: ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung – drei Monate über der Untergrenze. Bewährungszeit: drei Jahre. Ein zu zahlendes Schmerzensgeld in Höhe von 7500 Euro sowie Berufungs- und Auslagenkosten der Geschädigten, letzteres mit Ermäßigung.

Die Begründung: Es sei zu honorieren, dass der Angeklagte erspart habe, hier nochmals auszusagen. Seine Übernahme von Verantwortung, sein Eingeständnis habe heute zur Verurteilung geführt. Er habe weiter keine Vorstrafen, habe ein gefestigtes Leben und habe selbst während des Vorfalls Bisswunden davongetragen. Außerdem sei der Angeklagte "haftempfindlich" bedingt durch seine Schwerbehinderung.

Der Sachverhalt indes sei definitiv als gefährliche Körperverletzung einzustufen. Das Kalkül der Verteidigung ging wohl auf. Denn: Ob eine unbeschränkte Berufung, also ein komplettes Wiederaufrollen des Falles, wohl ein vergleichbares Urteil hervorgebracht hätte?