Ehe-Aus bei Promi-Paar: Thomas und Lisa Müller haben sich getrennt

1 Thomas und Lisa Müller sind nicht mehr zusammen. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa Thomas Müller wechselte 2025 von München nach Kanada, seine Frau Lisa blieb in Bayern. Schon lange wurde über die Beziehung spekuliert. Nun gibt es eine offizielle Erklärung.







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Fußballstar Thomas Müller und seine Frau, die Dressurreiterin Lisa Müller, sind nicht mehr zusammen. Das bestätigte der Medienanwalt der beiden, Christian Schertz, der „Bild“-Zeitung. Das Paar habe sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt, hieß es. Schon seit Monaten hatte es Spekulationen über die Beziehung der Müllers gegeben.