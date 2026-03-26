EGT Triberg setzt auf Wachstum: Übernahme stärkt digitale Energielösungen

Mit der becharged GmbH aus Villingen-Schwenningen holt sich das Triberger Unternehmen zusätzliche Kompetenz für Ladeinfrastruktur und vernetzte E-Mobilität ins Haus.

Das Gelingen der Energiewende und im Speziellen einer wachsenden Elektromobilität hängt in zunehmendem Maße von der Verbreitung digitaler Lösungen ab. Mit der Übernahme der becharged GmbH aus Villingen-Schwenningen investiere die EGT Energy Solutions nicht nur in die weitere Entwicklung der Elektromobilität in der Region, sondern stärke zusätzlich ihre Position als Anbieter ganzheitlicher Lösungen, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Die EGT Energy Solutions GmbH, Anbieterin von ganzheitlichen Energielösungen mit Fokus auf Photovoltaik, Stromspeicher, Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur und Energieberatung, engagiere sich seit Jahren für die sektorübergreifende Digitalisierung der Energiewende.

Ihre langjährige Geschäftspartnerin, die becharged GmbH, ist Expertin für den Betrieb von Ladeinfrastruktur – vom technischen Betrieb über Monitoring und Nutzermanagement bis hin zur Abrechnung inklusive Service-Hotline, heißt es weiter. Sie habe sich auf voll vernetzte Komplettlösungen spezialisiert und verknüpfe dabei E-Mobilität und erneuerbare Energien in einem umfassenden, digitalisierten Softwaresystem.

Fabian Ringwald (Geschäftsführer EGT Energy Solutions GmbH und becharged GmbH Triberg) Foto: EGT

Vor Kurzem hat die EGT Energy Solutions die becharged GmbH übernommen. Fabian Ringwald ist jetzt Geschäftsführer beider Unternehmen. „Mit der Übernahme der becharged machen wir einen großen Schritt in Richtung integrierte Mobilitätslösungen“, erklärt Ringwald. „Wir erweitern unser Portfolio um die innovativen Produkte von becharged mit der Möglichkeit, zusätzliche digitale Komplettlösungen anzubieten und die Digitalisierung der Energiewende weiter voranzutreiben“ erklärt er.

Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter der becharged GmbH Matthias Dänel bringt sein technisches Know-how weiterhin in das Unternehmen ein und übernimmt eine Funktion im erweiterten Kreis der Geschäftsführung der EGT Energy Solutions.