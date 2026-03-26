EGT Triberg setzt auf Wachstum: Übernahme stärkt digitale Energielösungen

Mit der becharged GmbH aus Villingen-Schwenningen holt sich das Triberger Unternehmen zusätzliche Kompetenz für Ladeinfrastruktur und vernetzte E-Mobilität ins Haus.
Das Gelingen der Energiewende und im Speziellen einer wachsenden Elektromobilität hängt in zunehmendem Maße von der Verbreitung digitaler Lösungen ab. Mit der Übernahme der becharged GmbH aus Villingen-Schwenningen investiere die EGT Energy Solutions nicht nur in die weitere Entwicklung der Elektromobilität in der Region, sondern stärke zusätzlich ihre Position als Anbieter ganzheitlicher Lösungen, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.