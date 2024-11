EGT in Triberg: Jubilare sind dem Unternehmen seit Jahrzehnten treu

Im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung ehrte die EGT langjährige Mitarbeiter für ihre Treue zum Unternehmen. Helmut Fleig ist bereits seit 40 Jahren, Gerhard Hansert und Manfred Hilser sind sogar 50 Jahre Teil der EGT-Familie. Glückwünsche überbrachten Landrat Sven Hinterseh, IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez sowie Vorstand und die Geschäftsleitung der EGT-Unternehmensgruppe.

Landrat Sven Hinterseh gratulierte den Jubilaren und brachte Glückwünsche und eine Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit. Bei einem gemeinsamen Abendessen wurden Erinnerungen und Anekdoten ausgetauscht. Helmut Fleig konnte an diesem Abend nicht dabei sein, wurde aber danach im kleinen Kreis geehrt.

Gerhard Hansert startete am 1. September 1974 seine Ausbildung zum Elektroinstallateur bei Elektro Kessler in Offenburg, die er im Februar 1978 mit der Gesellenprüfung abschloss. Nach seiner Ausbildung arbeitete Hansert als Elektroinstallateur. Im Frühjahr 1988 schloss er die Meisterschule in Appenweier ab und kehrte in die Kalkulationsabteilung von Elektro Kessler zurück. Nach der Übernahme des Unternehmens im Jahr 1996 setzte er seine Tätigkeit in der Kalkulation für die EGT fort, zunächst in Offenburg und ab 2003 am Hauptsitz in Triberg.

Wesentliche Rolle beim Erfolg

In dieser Zeit entwickelte sich Hansert zu einem Experten für Pauschal- und Funktionalausschreibungen und spielte eine wesentliche Rolle beim Unternehmenserfolg der EGT Gebäudetechnik.

Jens Buchholz (links) und Thomas Albiez bei der Übergabe der Urkunde für die EGT Digital Services als Ausbildungsbetrieb Foto: EGT

Trotz seines Eintritts in den Ruhestand bleibt er dem Unternehmen verbunden. Mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützt er in Teilzeit bei der Prüfung von Angeboten und der Ausbildung junger Kollegen.

Manfred Hilser begann am 1. September 1974 seine Ausbildung zum Elektroinstallationsmonteur bei der EGT, die er am 18. Februar 1978 mit der Gesellenprüfung abschloss. Nach seiner Ausbildung war Hilser als Elektroinstallateur im Raum Triberg tätig. Nach Beendigung des Wehrdiensts 1980 stieg er wieder als Elektroinstallationsmonteur bei der EGT ein.

Weiterhin in Teilzeit

1991 schloss er erfolgreich die Meisterschule ab. Als Projektleiter betreute Hilser Baumaßnahmen für regionale Stammkunden. Auch er bleibt dem Unternehmen nach seinem Eintritt in den Ruhestand treu und übernimmt in Teilzeit die Planung und Betreuung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen am Hauptsitz.

Aufbau der Gasversorgung der EGT

Helmut Fleig absolvierte in den Jahren 1977 bis 1981 seine Ausbildung zum Gas-Wasserinstallateur und Blechner beim Unternehmen Hermann Beutel in Triberg. Dort blieb er bis zu seinem Wechsel 1984 zur EGT. Fleig war aktiv am Beginn des Aufbaus der Gasversorgung der EGT beteiligt. Einen Lehrgang zum Geprüften Industriemeister Rohrnetzbau und Rohrnetzbetrieb in Karlsruhe schloss er 1990 erfolgreich ab. Im Anschluss war er als Angestellter im Bereich Gasversorgung der EGT Energie als Bauleiter für Rohrverlegung und Hausanschlüsse verantwortlich und beriet Kunden über eine mögliche Heizungsumstellung und Installation.

Jens Buchholz, EGT-Vorstand, erhielt von Thomas Albiez ebenfalls ein Geschenk: die gerahmte Ausbilder-Urkunde der jüngsten EGT-Gesellschaft Digital Services. Der IHK-Hauptgeschäftsführer dankte Buchholz für die überdurchschnittlich hohe Ausbildungsquote bei der EGT- Unternehmensgruppe.