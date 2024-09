1 Neben Fabian Ringwald (von links, Geschäftsführer EGT Energy Solutions GmbH) sind Mathias Dänel (becharged GmbH), Sven Marasek (VL EM2GO), Hassan Niakamal (GF EM2GO) und Dominik Niakamal (TL EM2GO) beim Start des Projekts dabei. Foto: EGT

EGT Energy Solutions und D-Parts möchten als Partner die Ladeinfrastruktur ausbauen. Ein erster Schnelllader steht schon auf dem Parkplatz.









In ihrer Partnerschaft haben EGT Energy Solutions GmbH und D-Parts GmbH mit ihrer Marke EM2GO den Grundstein für den Ausbau einer Ladeinfrastruktur in Deutschland gelegt, heißt es in einer Pressemitteilung.