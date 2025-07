Beste Stimmung herrschte am Samstagabend auf dem Festplatz in Egringen. Musikalisch war an drei Tagen sehr viel geboten.

Den Auftakt machte am Samstag der Musikverein Rheinbischofsheim mit zünftiger Marschmusik. Die Musiker unterhielten das sehr zahlreiche Publikum unter der Leitung von Lilio Jones Gonzalez mit konzertanter und traditioneller Blasmusik sowie mit modernen Stücken. Die Musik kam bestens beim Publikum an, wie der begeisterte Applaus zeigte. Im zweiten Teil des Abends gab es Tanzmusik mit „The Fashion Project“.

In bewährter Weise hatte der Musikverein Egringen alles bestens vorbereitet, um die Besucher in den zwei voll besetzten Zelten zu bewirten. Selbst vor den Zelten war kaum ein Durchkommen, so viele Gäste waren zum Sommerfest gekommen. Steak, Wurstsalat, Burger oder Currywurst, dazu eine große Kuchentheke_ Kulinarisch blieben keine Wünsche offen. Am Sonntag erwartete die Gäste ein leckerer Schweinebraten und beim Handwerker-Essen am Montag wird Musikergulasch serviert.

300 Helfer beschäftigt

300 Helfer seien in den drei Tagen im Schichtdienst im Einsatz, erklärte der Vorsitzende, Martin Frey. Das Sommerfest sei ein fester Bestandteil des Musikerjahres und trage maßgeblich dazu bei, dass die Kasse stimme. Immerhin, dem Musikverein Egringen gehören 55 aktive Musiker sowie 70 Nachwuchsmusiker an. Die Ausbildung, beispielsweise der erfolgreichen Bläserklasse, koste viel Geld. Zudem werde in diesem Jahr eine neue einheitliche Bekleidung für die Aktiven angeschafft. In diesem Zusammenhang dankte Frey allen Helfern und Sponsoren, die mit ihrem Einsatz das Sommerfest erst möglich gemacht hätten. Der Ausschank endet um 1 Uhr. Bisher durfte bis 2 Uhr ausgeschenkt werden – das habe sich nun leider geändert, stellte Frey bedauernd fest.

Nichtsdestotrotz, die Stimmung in den Zelten sei gut und den Besuchern gefalle es. Für die drei Tage Sommerfest wünschte sich der Vorsitzende „einen schönen Festverlauf, ohne besondere Vorkommnisse“.

Am Montag wird gefeiert

Der dritte Festtag am Montag wird traditionell ab 11.30 Uhr mit einem Handwerker- und Bürohockeressen eingeleitet, während nachmittags ab 16 Uhr wieder eine Kinderbelustigung ansteht.

Zum Festausklang spielt ab 19.30 Uhr der Musikverein Bad Bellingen. Den Schlusspunkt setzen ab 21 Uhr „Fashion Project“, die erneut zum Tanz aufspielen.