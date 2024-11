EGON in Niedereschach: Gründungsoffensive ist im Landesfinale

Das Land Baden-Württemberg hat im Landeswettbewerb „Start-up BW Local“ 17 gründungsfreundliche Kommunen ausgezeichnet. Am 3. Dezember treten die Finalisten im Landesfinale gegeneinander an – dabei ist auch EGON.

In der Sonderkategorie „Nachfolge“ ist die interkommunal agierende Wirtschaftsförderung und Existenzgründungsoffensive Neckar-Eschach (EGON) der Gemeinden Niedereschach, Deißlingen und Dauchingen im Finale. EGON ist nun im Wettstreit mit der Region Ostwürttemberg und der Gemeinde Salach um 10 000 Euro.

Wolfgang Müller und dessen Kollegin Melanie Reinbold vom EGON-Team stellten die Arbeit der EGON in Stuttgart einer aus Gründern bestehenden Jury vor.

„Heute ist es wichtiger denn je, dass wir die Gründerkultur in unserem Land stärken und fördern. Dazu gehört auch, dass wir Kommunen dabei helfen, gründungsfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen und vielfältige Gründungsprojekte vor Ort zu unterstützen“, sagte Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, nun anlässlich der Auszeichnung der 17 Kommunen.

Land nimmt eine Vorreiterrolle ein

„Ich bin sehr stolz darauf, dass unser Land in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnimmt und wir mit unserer Landeskampagne ‚Start-up BW‘ viele Menschen ermutigen können, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Ich bin überzeugt, dass unsere neuen gründungsfreundlichen Kommunen einen wichtigen Beitrag zur weiteren Stärkung der Gründerkultur in unserem Land leisten werden“, so die Ministerin.

In dem Wettbewerbsformat präsentierten die Teilnehmer die Konzepte ihrer gründungsfreundlichen Kommune vor einer Jury aus etablierten Gründern. Die Jury verlieh den überzeugenden Ansätzen das Label „Gründungsfreundliche Kommune – ausgezeichneter Ort 2024/2025“. Die Auswahlkriterien umfassten eine bedarfsorientierte Ansprache von Gründenden, messbare Umsatzpotenziale der Maßnahmen, Nachhaltigkeit, Gesamteindruck des Konzepts und die Qualität der Präsentation (Pitch).

Die von der Jury ausgewählten Finalisten werden zum Landesfinale antreten. Dieses findet am 3. Dezember im Vorfeld der Jahreswirtschaftsförderungstagung von Baden-Württemberg International statt. Das anwesende Fachpublikum wird dort gemeinsam die Rolle der Jury einnehmen.