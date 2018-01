Egenhausen Zöpflerbühne unterhält prächtig

Egenhausen. Auf der Bühne der Silberdistelhalle ging es am Samstagabend hoch her, und in der Küche wurden Pfannen geschwenkt. Für die Bewirtung der 350 Zuschauer und den Barbetrieb war der Männergesangverein zuständig, für die Durchführung der Tombola mit 500 Gewinnen der Fußballclub. Obwohl sich die Aufführung des Schwanks über zwei Stunden hinzog, hatte man erst Ende Oktober mit den Proben begonnen. Trotzdem gab es bei den neun Darstellern so gut wie keine "Hänger". Und gelacht wurde an diesem Abend viel. Nicht nur über den rechthaberischen Besserwisser Klaus Meckerer (Michael Schuler), der spanische Männer für Lüstlinge hält, die hinter deutschen Touristinnen her sind, kein gescheites Essen auf den Tisch bringen und Getränke anbieten, die "wie Gülle" schmecken. Deshalb hat er die Kühltasche vorsichtshalber mit deutschem Bier samt Deckel und Landjäger befüllt.

Neu im Ensemble war Wilfried Steeb, der früher selber Theater gespielt hat und danach viele Jahre Regie führte. Tobias Kalmbach und Marion Schuler hatten die Bühne in eine spanische Pension verwandelt mit Swimmingpool, Palmen, Liegestühlen, azurblauem Himmel und einem Ferienflieger am Horizont. Die exzentrische und vornehme Eleonore Pingeling (Jutta Schuler) erschien mit ihrem Muttersöhnchen Heinz-Dieter (Markus Dingler) in kurzer, bis zum Bauchnabel hochgezogener Hose und Hawaihemd auf der Bildfläche. Sie bestellte beim radebrechend deutsch sprechenden Hotelbesitzer Pedro (Jochen Vielfort) eine kühle Sangria und für ihren unselbstständigen Filius ein "gestauchtes Mineralwasser".

Opa Meckerer sucht mit seinen Feldstecher den Badestrand nach attraktiven Damen ab