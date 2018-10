Egenhausen Wolf sorgt für Diskussionsstoff

Was passiert, wenn das Raubtier plötzlich vor der Waldkindergartengruppe auftaucht? Die Befürchtungen der Eltern müsse man ernst nehmen, nannte Bürgermeister Sven Holder einen der Gründe, weshalb Peter Sürth zu einem Vortrag in die Silberdistelhalle eingeladen wurde. In den ersten Reihen saßen Erzieherinnen aus Egenhausen, Altensteig und Simmersfeld, die das Thema auch beruflich interessierte. Der Biologe aus Herrenwies konnte sie beruhigen: Angst müsste man vor dem Wolf schon deshalb nicht haben, weil im Schwarzwald genügend andere Nahrungsquellen verfügbar seien. Außerdem sei der Wolf meistens nachts auf Beutejagd unterwegs. Allerdings sollten möglichst keine Essensreste vor der Waldhütte auf dem Boden liegen. "Das könnte ihn anlocken.".

100 Zuhörer zeigen Interesse

Auf lange Ausführungen zu dem Thema verzichtete der Wildtierexperte. Lieber wollte er auf Fragen der rund 100 Zuhörer eingehen. Und die wurden reichlich gestellt. Anders als beim Vortrag am 15. Juni im Simmersfelder Kursaal, als seine Äußerungen von Zuhörern lautstark in Zweifel gezogen und als zu einseitig empfunden wurden, verlief die Diskussion in der Silberdistelhalle sachlich.