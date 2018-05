Egenhausen Wie "Sendung mit der Maus" und Wirtshaus

Die Rede ist vom Bier. Und der Weg ist gar nicht weit – er führte knapp 40 Teilnehmer des 1. FC Egenhausen nach Nagold-Hochdorf. Alkoholische wie nicht-alkoholische Bier- und Biermischgetränke werden hier ebenso abgefüllt wie die Libella-Produktion. Die Hochdorfer Kronenbrauerei ist inzwischen seit fast fünf Jahren als Partner des Vereins aktiv und hatte die aktiven Mitglieder zu einer Besichtigung mit Verköstigung eingeladen. Am Ende war es eine Mischung aus Wirtshaus und "Sendung mit der Maus" für Erwachsene.

Nach einem ausführlichen Einblick in die Geschichte der Firma Hochdorfer und der deutschen Braukunst zeigte das Hochdorfer Personal den Besuchern in zwei Gruppen die Brauerei. Vorbei an beeindruckend großen Edelstahlkesseln für den Brauvorgang, Silos zur Getreidespeicherung und einem Hackschnitzelhaufen (die nicht ins Bier kommen) führte der Braumeister zuletzt durch die Flaschenabfüllanlage.

Sortiment wird getestet