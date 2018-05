Egenhausen Wenn wieder Volkslieder erklingen

Natürlich stand der gastgebende Frauenchor mehrmals in kleiner und großer Besetzung auf der Bühne, spitzte bei "Horch was kommt von draußen rein" die Ohren, strahlte über ein "Schön Blümelein" und erinnerte sich an einen "Traum". Hermann Hesse hatte die Verse geschmiedet und Josef Michel die Musik komponiert.