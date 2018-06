Egenhausen Weizenbierfest lockt Hunderte Gäste an

Die Bankreihen im Zelt füllten sich zusehends. 20 Bedienungen einer verpflichteten Agentur schwärmten aus und nahmen erste Bestellungen entgegen. An einem Marktwagen verkauften Musikerfrauen 40 gespendete Rhabarber-, Erdbeer- und Heidelbeerkuchen sowie Tortenstücke. Am Eingang zum Festplatz hatte ein Vergnügungspark aus Mötzingen seinen Stand, bot Magenbrot, Schokofrüchte und Zuckerwatte an. Ebenfalls aus Mötzingen kamen die Betreiber des Kinderkarussells, das sich von morgens bis abends drehte. Das nächste Mal bauen sie ihr Karussell am 23. Juni beim Neckarfest in Rottenburg auf, erfuhr man auf Nachfrage. Kinder konnten außerdem auf Mini-Shetland-Pony Lotta und dem American Classikpony Bonny reiten. Begleitet wurden sie von insgesamt sieben Jugendlichen des Horber Reitvereins.